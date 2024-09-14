الزمالك يعلن التعاقد مع محمد حمدي لمدة عام على سبيل الإعارة (فيديو)

أعلن الحساب الرسمي لنادي الزمالك، عن صفقة محمد حمدي ظهير أيسر فريق إنبي الذي تم التعاقد معه مؤخرًا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني اليوم السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.