كواليس المران الأخير لـ جوميز مع لاعبي الزمالك قبل لقاء الشرطة الكيني

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين، صباح اليوم السبت بمقر فندق إقامة البعثة بالعاصمة الكينية نيروبي، قبل مواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح المدير الفني تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين خلال المحاضرة الفنية التي أقيمت بفندق الإقامة، وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني اليوم السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.