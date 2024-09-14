ضبط عاطل متهم في 37 قضية وبحوزته 55 تذكرة شابو بسوهاج 

ألقى رجال مباحث مديرية أمن سوهاج القبض على عاطل سبق اتهامه فى عدد كبير من القضايا المتنوعة، وبحوزته 55 تذكرة شابو قبل ترويجها على عملائه في طما.

وكانت معلومات وردت لرجال مباحث طما، تفيد بقيام عاطل، مسجل، بالاتجار في المواد المخدرة "الشابو"، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة المعلومات، وتم التأكد من صحتها.

ضبط عاطل بحوزته مخدرات في طما

وكان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث ما يفيد تلقيه من الرائد محمود ذكى رئيس مباحث شرطة مركز طما قيام مصطفى.ال.ال. مسجل خطر سبق اتهامه فى العديد من القضايا 37 سنة ومقيم ببندر طما، بالاتجار فى المواد المخدرة الشابو بقصد التربح والتوزيع على عملائه بدائرة المركز.

القبض على عاطل عاطل هارب من أحكام في طِما

وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث برئاسة الرائد محمود ذكى ومعاونيه الرائد أحمد رشاد والنقيب مدحت ماضى من ضبطه وبحوزته 55 تذكرة شابو وسلاح أبيض ومبلغ مالى 1500 جنيه.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.