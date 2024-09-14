انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا بنيل سوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج من انتشال جثمان طالب والذي لقي مصرعه غرقًا داخل فرع النيل المار بمركز أخميم، وجار استخراج تصاريح الدفن اللازمة لدفن الجثمان.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث أخميم بغرق “يوسف ع ح”، 14 عاما - طالب – مقيم بذات الناحية وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بـه - وتم نقله لمشرحة مستشفي أخميم المركزي.

التحقيقات تكشف نفي الشبهة الجنائية

وبالانتقال والفحص أفاد عم المتوفى “أبو عميرة ح ش”، 56 عامًا - عامل، مقيم بذات الناحية أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقًا ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.