86.2 % نسبة تعاملات المصريين بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي نسبة 86.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.6% والعرب على 6.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 306.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 191.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 1,931.4 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 8,990.4 مليون جنيه وذلك على الأسهم

المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام التعاملات بجلسة الخميس 12 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 2069 تريليون جنيه لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 37552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13277 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 7129 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% عند مستوى 2914 نقطة.