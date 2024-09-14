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رياضة

حساب الزمالك الرسمي يستعد للإعلان عن صفقة لاعب جديد

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو

نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك فيديو جديدا يلمح من خلاله للإعلان عن صفقة جديدة أو تقديم لاعب لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني اليوم السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة. 

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

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