السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

قفزة في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب ، ارتفع سعر جرام الذهب، بنحو 90 جنيها، صباح اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، في الأسواق المصرية. 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 3970 جنيها للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 1

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3480 جنيها للبيع.

  • يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 18

 

الذهب  - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2980 جنيها للبيع.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

اقرأ التالي: ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 4 أغسطس 2024

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2320 جنيها للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأسواق المحلية جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14 جرام الذهب اليوم سبائك الذهب عيار 24 سبائك الذهب سعر جرام الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 ذهب جرام الذهب عيار 24

مواد متعلقة

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

الذهب يواصل رحلة الصعود عالميا، العقود الفورية والآجلة تشهد ارتفاعا جنونيا، خبير لــ"فيتو": توقعات نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي كلمة السر

البورصة المصرية، حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب اليوم الجمعة 13-9-2024

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

أسعار سبائك الذهب في مصر مساء اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024

أسعار الذهب في الأسواق المحلية مساء اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب الجمعة 13 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

أسباب تهافت المستثمرين على شراء الذهب ومفاجأة بنهاية 2024

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي

توضيح هام من الكهرباء حول اختلاف أسعار المحاسبة بالعدادات

قبل جلسة المحاكمة، الاتهامات الموجهة لأحمد حسن بسبب قضية إمام عاشور

قفزة في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

قبل عودتها من جديد، حكاية 4 قرارات لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

خرق القوانين الدولية، خبير يكشف أسباب احتلال إثيوبيا بعض المطارات الصومالية

منوعات

المزيد

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

بقبلة وطوق زهور، رئيس وزراء الهند يستقبل عجل البقرة المقدسة في مقر الحكومة (فيديو)

بعد إثارتها للرعب، خبير جيولوجيا يكشف سر ظاهرة الثقوب الأرضية المنتشرة في السودان (فيديو)

دراسة حديثة: بعض الأسماك قادرة على التعلم والشعور بالألم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم السبت فى الأسواق

ارتفاع أسعار سبائك الذهب صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، الجمبري يسجل 750 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك مع أندية كينيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حكماء المسلمين يدعو الأمة الإسلامية إلى التأسي بأخلاق النبي الكريم

هل أنتم أشدُّ حبًّا للنبي من الصحابة حتى تحتفلوا بالمولد.. الافتاء تحسم الجدل

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية