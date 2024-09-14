السبت 14 سبتمبر 2024
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دين ودنيا

ما حكم شراء الحلوى والتهادي بها احتفالا بالمولد النبوي؟ اعرف رأي الأزهر والإفتاء

حلوى المولد النبوي،
حلوى المولد النبوي، فيتو

 مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف تكثر الأسئلة الشرعية المتعلقة بمظاهر الاحتفال بالمولد النبوي والتي على رأسها شراء حلوى المولد والتهادي بها.

 

حكم شراء حلوى المولد في ذكرى المولد الشريف

 من جانبه ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول فيه صاحبه:" ما حكم شراء حلوى المولد في ذكرى المولد الشريف ؟"

 

 وجاء رد المركز على هذا السؤال كالتالي: 

وبعد؛ فالاحتفال بالمولد النبوي الشريف يُعدُّ مظهرًا من مظاهر شكر الله تعالى على نعمة المولد، وقد سنَّ لنا سيدنا رسول الله ﷺ بنفسه جنسَ الشكر لله تعالى على ميلاده الشريف؛ فقد صحَّ أنه كان يصوم يوم الاثنين، فلما سُئل عن ذلك قال: «ذلك يومٌ وُلِدتُ فيه». [ أخرجه مسلم]


إذا ثبت ذلك، وعُلِم؛ فمن الجائز للمسلم -بل من المندوبات له- ألا يمرَ يومُ مولدِه ﷺ من غير البهجة والسرور والفرح به ﷺ، وإعلانِ ذلك، واتخاذِ ذلك عُنوانا وشعارًا، وقد تعارف الناسُ واعتادوا على أكل وشراء أنواعٍ من الحلوى التي تُنسب إلى يوم مولدِهِ ﷺ ابتهاجًا وفرحةً ومسرَّةً بذلك، وكلُّ ذلك فضلٌ وخير، فما المانع من ذلك؟!


ومن يجرؤ على تقييد ما أحله الله تعالى لخلقه مطلقًا؟!، والله تعالى يقول:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ...} [الأعراف: 32]


وما وجه الإنكار على إعلان يوم مولده شعارًا يتذكَّر المسلمون فيه سيرته، ويراجعون فضائلَه وأخلاقه، ويَنْعَمون فيما بينهم بصلة الأرحام، وإطعام الطعام التى حثَّ عليها صاحبُ المولِدِ الأنورِ ﷺ.


وعليه؛ فلا بأس بشراء وأكل حلوى المولِد النبويِ الشريف، والتوسعة على الأهل في هذا اليوم من باب الفرح والسرور بمقدِمه ﷺ للدنيا، وقد أخرج الله تعالى الناسَ به من الظلمات إلى النور.
 

حكم تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس

من جانبها أكدت دار الإفتاء أن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس لا حرج فيها، فالتهادي أمر مطلوب في ذاته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهادوا تحابوا» (موطأ مالك، ولم يَقُم دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحته في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخرى كَإِدْخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام فإنه يُصبح مستحبا مندوبا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشَدَّ مشروعيةً وندبًا واستحبابًا؛ لأنَّ " للوسائل أحكام المقاصد".

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