الصدارة لهذا الثنائي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي، تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوران مرة أخرى اليوم السبت بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثهامبتون ضد مان يونايتد السبت 14 سبتمبر - 2:30 عصرا

ليفربول ضد نوتينجهام فورست السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً

مان سيتي ضد برينتفورد السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً

فولهام ضد وست هام السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً

كريستال بالاس ضد ليستر سيتي السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً

برايتون ضد إيبسويتش تاون السبت 14 سبتمبر - 5:00 مساءً

أستون فيلا ضد إيفرتون السبت 14 سبتمبر - 7:30 مساءً

بورنموث ضد تشيلسي السبت 14 سبتمبر - 10:00 مساءً

ويتقاسم مانشستر سيتي وليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكل منهما 9 نقاط قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم

1- مانشستر سيتي 9 نقاط

2- ليفربول 9 نقاط

3- برايتون 7 نقاط

4- آرسنال 7 نقاط

5- نيوكاسل يونايتد 7 نقاط

6- برينتفورد 6 نقاط

7- أستون فيلا 6 نقاط

8- بورنموث 5 نقاط

9- نوتينغهام فورست 5 نقاط

10- توتنهام هوتسبير 4 نقاط

11- تشيلسي 4 نقاط

12- فولهام 4 نقاط

13- وست هام يونايتد 3 نقاط

14- مانشستر يونايتد 3 نقاط

15- ليستر سيتي نقطة واحدة

16- كريستال بالاس نقطة واحدة

17- إبسويتش تاون نقطة واحدة

18- وولفرهامبتون نقطة واحدة

19- ساوثهامتون 0 نقاط

20- إيفرتون 0 نقاط