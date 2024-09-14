السبت 14 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

أبرزهم محمد سعد، القائمة الكاملة لأبطال فيلم الدشاش

محمد سعد. فيتو
محمد سعد. فيتو

أسابيع قليلة وينطلق تصوير أول مشاهد فيلم  الفنان محمد سعد الجديد، والذي يحمل اسم  الدشاش. 

فيلم محمد سعد 

وكشف صناع فيلم الدشاش عن القائمة النهائية للأبطال وهم محمد سعد، زينة، نسرين أمين، وباسم سمرة نسرين طافش محمد جمعة، بالإضافة إلى مصطفى أبو سريع.

 فيلم محمد سعد الجديد “الدشاش”، وينتمي للأجواء الكوميدية العائلية، من إنتاج محمد رشيدي وبتوقيع المخرج سامح عبد العزيز الذي تولى مسئولية إخراج فيلم محمد سعد عقب اعتذار المخرج وائل إحسان ومن تأليف جوزيف فوزي. 

ويبدأ تصوير أول مشاهد فيلم الدشاش  خلال شهر أكتوبر المقبل. 

 

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