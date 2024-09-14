التشكيل المتوقع للزمالك أمام الشرطة الكيني بالكونفدرالية

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني اليوم السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد محمود

خط الدفاع: دونجا وعبدالله السعيد ومصطفي شلبي وناصر ماهر وزيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.