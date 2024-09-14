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رياضة

اليوم، الزمالك يفتتح مبارياته في الكونفدرالية بـ مواجهة الشرطة الكيني

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا على فريق الشرطة الكيني في الثالثة عصر اليوم السبت بدور 32 في افتتاح بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى لاعبو الزمالك في تحقيق الفوز كي انطلاقة قوية للفريق قبل بداية الموسم الكروي والحفاظ على لقب الكونفدرالية الذي توج به العام الماضي.

وألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بالأمس بفندق الإقامة في كينيا، استعدادًا لمباراة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح المدير الفني في المحاضرة التعليمات الفنية للاعبين والدور المطلوب من كل لاعب في مباراة الغد أمام الشرطة الكيني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني اليوم السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

وتنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني غدا السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمباراة. 

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

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