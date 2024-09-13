جنوب إفريقيا تكشف حقيقة طلب أمريكا إسقاط قضية الإبادة الجماعية في غزة

أعلنت جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تطلب منها ولا أي حكومة أخرى إسقاط قضية الإبادة الجماعية في غزة.

إسرائيل تضغط على الكونجرس لإجبار جنوب إفريقيا إسقاط قضية الإبادة الجماعية

وقبل وقت سابق، كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أن إسرائيل تمارس ضغوطًا على أعضاء الكونجرس الأمريكي لدفع جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة.

وأضاف الموقع أنه حصل على برقية صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن تلك الضغوط، وأوضح أن هذا التحرك من قبل إسرائيل مهم؛ لأن لدى جنوب أفريقيا مهلة حتى 28 أكتوبر لتقديم حججها أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة لمواصلة القضية ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية في أثناء الحرب في غزة.

وفي أواخر ديسمبر، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأكدت المحكمة أن تصرفات إسرائيل «ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير» من السكان الفلسطينيين في غزة. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات.