النصر السعودي يفاوض تيري هنري (فيديو)

كشفت تقارير سعودية أن النصر السعودي استقر بشكل كبير على إقالة لويس كاسترو المدير الفني للفريق، بعد سلسلة النتائج السيئة للعالمي.

وأكد مراسل برنامج صدى الملاعب: أن مباراة الشرطة العراقي أمام النصر ستكون آخر لقاء لكاسترو حيث يفاوض الفريق السعودي 4 مدربين من بينهم الفرنسي المخضرم تيري هنري.

🚨🚨🚨🚨- عاجل صدى الملاعب:



تأكد رحيل كاسترو مدرب #النصر حسب مصادرنا الخاصة



• مباراة الشرطة العراقي ستكون الأخيرة له مع الفريق والنصر يفاوض 4 مدربين من بينهم تيري هنري.



pic.twitter.com/63BsGCaxjc — SALEH (@18s7_) September 13, 2024

وتعادل فريق أهلي جدة مع نظيره النصر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، على ملعب “الأول بارك”، معقل العالمي، بالجولة الثالثة في مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2024/2025.

وسجل فرانك كيسييه هدف فريق أهلي جدة أمام النصر في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني والمباراة، ثم تعادل سلطان الغنام للنصر في الدقيقة 9+90.

تشكيل الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي

تشكيل النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزفيتش، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.