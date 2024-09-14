السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النصر السعودي يفاوض تيري هنري (فيديو)

تيري هنري، فيتو
تيري هنري، فيتو

كشفت تقارير سعودية أن النصر السعودي استقر بشكل كبير على إقالة لويس كاسترو المدير الفني للفريق، بعد سلسلة النتائج السيئة للعالمي.

وأكد مراسل برنامج صدى الملاعب: أن مباراة الشرطة العراقي أمام النصر ستكون آخر لقاء لكاسترو حيث يفاوض الفريق السعودي 4 مدربين من بينهم الفرنسي المخضرم تيري هنري.

 

وتعادل فريق أهلي جدة مع نظيره النصر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، على ملعب “الأول بارك”، معقل العالمي، بالجولة الثالثة في مسابقة الدوري السعودي للموسم الجديد 2024/2025.

وسجل فرانك كيسييه هدف فريق أهلي جدة أمام النصر في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني والمباراة، ثم تعادل سلطان الغنام للنصر في الدقيقة 9+90. 

تشكيل الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي

تشكيل النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط:  أوتافيو، مارسيلو بروزفيتش، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري السعودي النصر السعودي النصر ضد الأهلي برنامج صدي الملاعب ساديو ماني لويس كاسترو تيري هنري

مواد متعلقة

سفير مصر في كينيا يكشف كواليس ما قبل مباراة الزمالك مع الشرطة والأهلي وجورماهيا

المغربي الزلزولي يقود ريال بيتيس للفوز أمام ليجانيس (فيديو)

الخطيب ونجوم الرياضة يقدمون العزاء في الكابتن إيهاب جلال بمسجد النزهة (صور)

السفير المصري في كينيا يستقبل بعثة الأهلي في فندق الإقامة

تعادل سلبي بين ريال بيتيس وليجانيس في الشوط الأول بالدوري الإسباني

بعثة الأهلي تصل كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال (صور)

الخليج يخسر بهدفين أمام التعاون في غياب محمد شريف بالدوري السعودي

التعاون يتقدم بهدف في مرمى الخليج بالشوط الأول بالدوري السعودي

الأكثر قراءة

الظهور الثاني، محمد عبد المنعم يزين قائمة نيس لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي

موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة ناهد رشدي

فاقد الوعي وفي العناية، آخر تطورات حالة فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني (فيديو)

نجمة "لن أعيش في جلباب أبي"، من هي الفنانة الراحلة ناهد رشدي

وفاة الفنانة ناهد رشدي عن عمر ناهز 68 عاما

مش زي كل مرة، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

حبس عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة 15 مايو

طليقة أشرف حكيمي تشارك ظافر العابدين بطولة فيلم سينمائي

منوعات

المزيد

امرأة تفقد بصرها مؤقتا بعد استخدام أحد أنواع صبغة الشعر

أبرزها فصل ديدان مخمورة عن غيرها، أبرز الأبحاث الفائزة بجوائز نوبل للحماقة 2024

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية