أسباب وأعراض أورام تحت اللسان، ومتى يجب زيارة الطبيب؟

يمكن أن يسبب سرطان اللسان وسرطان قاع الفم آفات سرطانية تحت اللسان، وتنتشر سرطانات الفم مثل هذه بسرعة، لذا فإن التشخيص المبكر والعلاج أمران حيويان.

سرطان الفم هو نوع من السرطان يبدأ في الفم، ويمكن أن يتطور السرطان في أي مكان في فم، بما في ذلك تحت اللسان، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

يمكن أن يحدث سرطان تحت اللسان على الجانب السفلي من اللسان نفسه أو على قاع الفم.

من الممكن أيضًا أن تسبب حالات أخرى آفات أو كتل تحت اللسان، وفي حين أن هذه قد تبدو مثيرة للقلق، إلا أنها عادة ما تكون حميدة (غير سرطانية).

سرطان اللسان، فيتو

ما الذي يسبب سرطان تحت اللسان؟

يحدث السرطان تحت اللسان عندما تبدأ الخلايا في هذه المنطقة في النمو خارج نطاق السيطرة، ويحدث هذا بسبب تغييرات الحمض النووي التي تؤثر على نمو الخلايا وانقسامها، ويمكن أن تكون هذه التغييرات موجودة منذ الولادة أو مكتسبة أثناء الحياة.

معظم سرطانات الفم، بما في ذلك سرطان اللسان وسرطان قاع الفم، هي سرطانات الخلايا الحرشفية، وهذا هو السرطان الذي يتطور في الخلايا المسطحة التي تبطن أنسجة الفم.

السبب الدقيق لسرطانات الفم مثل سرطان اللسان وأرضية الفم غير معروف، ومع ذلك هناك العديد من العوامل المعروفة التي تزيد من المخاطر.

عوامل الخطر لسرطان تحت اللسان

يعد التدخين أو مضغ منتجات التبغ والإفراط في تناول الكحول من عوامل الخطر الرئيسية لسرطان اللسان وأرضية الفم، والأشخاص الذين يعانون من هذين العاملين من عوامل الخطر لديهم خطر الإصابة بالسرطان أعلى بنحو 30 مرة من الأشخاص الذين لا يستخدمون التبغ أو يشربون الكحول.

العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان تحت اللسان تشمل:

الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

التقدم في السن

أن يكون الشخص ذكرًا

علاج سرطان تحت اللسان

قد يعتمد العلاج الدقيق الذي تتلقاه لسرطان تحت اللسان على عوامل مثل:

ما إذا كان السرطان على اللسا أو في قاع الفم

مدى (مرحلة) السرطان

حجم الورم

عمر المريض وصحته العامة

بشكل عام، الجراحة هي العلاج الرئيسي لسرطانات اللسان أو قاع الفم، ويمكن أن تتضمن الجراحة:

استئصال موضعي واسع: تتم إزالة الورم ومنطقة صغيرة من الأنسجة السليمة.

استئصال اللسان: تتم إزالة بعض أو كل اللسان.

استئصال الفك السفلي: إذا نما السرطان إلى عظم الفك، تتم إزالة بعض أو كل عظم الفك.

تشريح العقدة الليمفاوية: تتم إزالة العقد الليمفاوية التي قد تحتوي على السرطان.

يمكن إجراء العلاج الإشعاعي، مع أو بدون العلاج الكيميائي، بعد الجراحة للمساعدة في التخلص من الخلايا السرطانية المتبقية، وقد يكون هذا النوع من العلاج أيضًا خيارًا علاجيًا رئيسيًا للأشخاص الذين لا يستطيعون أو يختارون عدم إجراء الجراحة.

إذا انتشر السرطان إلى أنسجة أبعد (نقيلة)، فقد يشمل العلاج:

العلاج الكيميائي

العلاج الموجه

العلاج المناعي

سرطان اللسان، فيتو

متى يجب الاتصال بالطبيب

من الضروري زيارة الطبيب إذا كان الشخص يعاني من أعراض سرطان تحت اللسان، مثل:

وجود كتلة أو قرحة أو تقرحة مستمرة تحت اللسان

نزيف أو خدر غير مبرر في الفم

ألم أو صعوبة في تحريك اللسان أو التحدث أو البلع

حالات أخرى قد تبدو وكأنها سرطان تحت اللسان

إذا كان لدي الشخص آفة غير مبررة تحت اللسان، فقد لا تكون سرطانًا، وتتضمن بعض الحالات الحميدة التي يمكن أن تسبب أعراضًا مماثلة ما يلي:

إصابة في الفم

نتوءات الكذب

قرح الفم

الهربس الفموي

القلاع

الأكياس، مثل الكيس المخاطي أو الحُبيبات أو الكيس اللمفاوي الظهاري

الورم الحليمي الحرشفي (ثؤلول اللسان)