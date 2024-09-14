حريق هائل بشقة سكنية بالإسكندرية وإصابة 5 أشخاص باختناقات

شهدت منطقة ميامي شرق محافظة الإسكندرية مساء أمس، حريق هائل بشقة سكنية بالمنطقة مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من قاطني العقار باختناق وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة.

تلقت غرفة عمليات محافظة والأجهزة الأمنية إخطار يفيد بنشوب حريق هائل بداخل شقة سكنية خالية من السكان بالطابق التاسع بمنطقة ميامى شرق المحافظة مما تسبب فى إصابة 5 أشخاص من قاطني العقار باختناق نتيجة تصاعد أدخنة النيران.

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه برئاسة المهندسة سحر شعبان لمكان البلاغ برفقة الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية والدفع بسيارات الإطفاء والاسعافات للسيطرة على الحريق واخماد النيران المشتعلة.

ونجحت قوات الحماية المدنية من خلال الدفع بـ ٣ سيارات إطفاء من إخماد النيران ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة بالمنطقة وتلقى العلاج اللازم وإسعافهم على الفور وتم خروجهم عقب تلقى العلاج.

وتبين أن نتيجة الحريق بالشقة هو ماس كهربائي وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بداخل الشقة حتى لا تسبب في الامتداد للوحدات السكنية الأخرى بالعقار.