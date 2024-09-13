الخطيب ونجوم الرياضة يقدمون العزاء في الكابتن إيهاب جلال بمسجد النزهة (صور)

أقيم مساء اليوم الجمعة عزاء المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب مصر إيهاب جلال بمسجد القوات المسلحة في منطقة النزهة.

وشهد العزاء حضور نجوم الرياضة في مقدمتهم: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي، وعبد الحميد بسيوني، وأحمد الشيخ، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وعصام الحضري.

وتُوفِّي المدير الفني السابق للإسماعيلي ومنتخب مصر، إيهاب جلال يوم الأربعاء الماضي بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 57 عامًا.

وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشفت الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.