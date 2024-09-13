تفاصيل طرح أراض خدمية للبيع بالمزاد العلني

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية.

وتطرح بمدينة العاشر من رمضان، أ قطع أراض بنشاط مخابز بمساحات تتراوح بين (642م٢: 998 م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 1/10/2024.

ويتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة قطع الأراضي في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة.

كشف وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن آخر تطورات ملف تقنين أوضاع الأراضي بتوسعات المدن الجديدة.

وشدد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بوزارة الإسكان على تذليل أي عقبات واقتراح الحلول لسرعة دفع عجلة العمل، مشددًا على ضرورة وضع مواعيد محددة لجميع الموضوعات المطروحة، وسرعة توقيع المحاضر واعتمادها، لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لكافة الطلبات.

ووجه المهندس أمين غنيم، بالمتابعة المستمرة لتحصيل حصة الهيئة العينية والنقدية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاستيداء حقوق الهيئة، وإنهاء ملف توفيق الأوضاع في أقرب وقت، ووضع الحلول العاجلة لتذليل استكمال إجراءات توفيق الأوضاع.

وجاء اجتماع متابعة الوحدات الفرعية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة للمدن الجديدة، في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنهاء طلبات التقنين، وتنفيذ أعمال المرافق بالأراضى المضافة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بحضور الدكتور أحمد عمارة، مقرر الوحدة ومعاون المشرف علي مكتب الوزير، وممثلي أجهزة مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وسفنكس وأكتوبر الجديدتين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أنه تم خلال اجتماع متابعة الوحدة الفرعية لسياسات التعامل مع الأراضى المضافة للمدن الجديدة، مناقشة بعض الموضوعات التي تخص توفيق الأوضاع.