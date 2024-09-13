رأس البر تشهد إقبالا كبيرا من الزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع (صور)

شهدتت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الزائرين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وفي هذا السياق، تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود الوحدة المحلية لدعم كافة الخدمات لمواطني رأس البر وللزائرين الذين توافدوا من مختلف المحافظات.

الهلال الاحمر تنقذ غريق من من بحر راس البر

حيث توافد الزائرين من مختلف المحافظات لقضاء عطلة نهاية، وذلك تحت مظلة من الاستعدادات المكثفة تنفذها الوحدة المحلية بالمدينة، وتأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط باستمرار رفع درجة التأهب خلال موسم الصيف لتوفير كافة الخدمات لرواد المدينة.

حيث شهدت بوابتي المدينة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إقبال كبير، واستقبلت ساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد السيارات بكافة أنواعها.

الوحدة المحلية برأس البر توفر خدماتها لمساعدة المصطافين

كما تم متابعة عمل فرق الإنقاذ بالشواطئ، الذي تم تجهيزه قبل بداية الموسم بابراج إنقاذ ونقاط الإسعاف ومعدات بحرية.

وشهدت منطقة اللسان وشارع النيل خلال ساعات الغروب والليل إقبالا كبيرا، كما كثفت إدارة المرور حملاتها لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية.

الاحتفال باليوم العالمي للإسعافات الأولية برأس البر

حيث أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر رفع درجة الاستعداد القصوى، وشهدت بوابتي المدينة إقبال كبير منذ الصباح الباكر هذا وقد تم الاحتفال باليوم العالمى للاسعافات الاولية بالتنسيق بين الوحدة المحلية بالمدينة والهلال الأحمر المصرى.

وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، تم خلالها تنفيذ محاكاة للاصابات والتعامل الصحيح معها لحين وصول المختصين بتقديم الرعاية الطبية.

كما قام فريق الطوارئ بتقديم خدمات للإسعافات الأولية بشواطئ المدينة والتعريف بأساسيات التعامل مع الحالات البسيطة.