تعادل سلبي بين ريال بيتيس وليجانيس في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تعادل فريق ريال بيتيس سلبيا أمام ليجانيس في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال بيتيس أمام ليجانيس

تشكيل ليجانيس أمام ريال بيتيس



ولم يحقق ريال بيتيس أي انتصار في ثلاث مباريات خاضها في الموسم الجديد حيث استهله بتعادلين قبل أن يخسر للمرة الأولى هذا الموسم على يد ريال مدريد.

وتأمل كتيبة المدرب مانويل بيليجريني المدير الفني لريال بيتيس، في تحقيق النقاط الثلاث من أجل محاولة التقدم في جدول الترتيب حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد نقطتين فقط.