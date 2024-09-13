الطبيب مدان حتى تثبت براءته، نقيب أطباء مصر يؤكد أهمية صدور قانون المسئولية الطبية ( فيديو)

أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية حتى نعيش في مجتمع يحمي المريض ويقدم له خدمة طبية على أعلى مستوى، ويحفظ للأطباء كرامتهم وحقوقهم ولا يسمح لأحد بالتعدي عليهم قولا أو فعلا، أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في التشهير بهم، مشيرا إلى أن الوضع الحالي الطبيب مدان حتى تثبت براءته عكس كل المتهمين.



وأضاف أنه بمجرد أن تكون هناك شكوى أو خطأ ضد أي طبيب يصبح مدانا، مشيرا أنه لابد أن تقتصر العقوبة الجنائية على حالات تعمد التجاوز في قواعد ممارسة المهنة، حتى لا يعمل الطبيب وهناك سيف على رقبته تجعله يتردد في العمل.

وأكد نقيب أطباء مصر أن جميع الأطباء يحتاجون قانونا يليق بمصر قائلا: كل الدعم لنقابة وأطباء القليوبية، مثمنا سعي الزملاء بنقابة الأطباء بالمحافظة لإقامة نادٍ لهم وسعيهم لتجاوز كافة المشاكل.

جاء ذلك خلال جلسة انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء القليوبية، والتي تضمنت تكريم أبناء الأطباء المتفوقين في الشهادات العامة، بالاضافة لتكريم شيوخ المهنة والمتميزين من الأطباء والطبيبات الأمهات المثاليات ومبادرات أطباء في حب الخير وأسر الأطباء الراحلون وجميع فئات الأطباء المتميزين بالتخصصات المختلفة وشهداء المهنة.

أمين عام نقابة القليوبية: باب النقابة مفتوح للجميع

حضر الاحتفالية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتور أحمد سعيد وكيل نقابة أطباء القليوبية والدكتور محمد عجلان أمين عام نقابة الأطباء بالقليوبية والدكتور أحمد أنور أمين صندوق النقابة والدكتور نصيف الحفناوي عضو مجلس الشيوخ والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية.

فيما تناول الدكتور محمد عجلان أمين عام النقابة بالقليوبية جهود مجلس نقابة أطباء القليوبية في الفترة الأخيرة، من خلال تدعيم الجانب الاجتماعي برحلات داخلية ومصايف وخارجية برحلات عمرة وجانب تطوير المهنة من خلال إنشاء عددا من الروابط في كافة التخصصات لتدعيم التواصل مع الزملاء وعمل ورش عمل في كافة التخصصات بالتعاون مع جميع الهيئات بالقليوبية.

بالإضافة إلى انشاء خدمة للدفع الإلكتروني تيسيرا على الأطباء بالإضافة إلى تحويل معظم الخدمات الإلكترونية في إطار التحول الرقمي لتوفير الوقت والجهد بالإضافة إلى نجاح المجلس في استرداد الأرض الخاصة بالنقابة علي النيل ببنها بعد وضع اليد عليها من قبل البعض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإعادتها بحوزة المجلس تمهيدا لإقامة نادي اجتماعي للنقابة عليها.



وأوضح الدكتور أحمد أنور أمين صندوق نقابة أطباء القليوبية، أن الجمعية العمومية للنقابة اليوم شهدت تكريم شركاء النجاح من الإعلاميين والصحفيين والجهات المشاركة في أنشطة النقابة، مشيرا أن الجمعية ناقشت الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2019 وحتى عام 2023 واعتمادها وتقرير مراقب الحسابات وتقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024 وتعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب.