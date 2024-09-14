يبوح بأسرار القرن الرابع الميلادي، دير مار جرجس في قنا كما لا تراه من قبل (فيديو)

يعد دير ما جرجس من أقدم الأديرة الموجودة بمركز نقادة غرب محافظة قنا، وبني في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس.

"فيتو" في جولة داخل الدير لكشف المزيد من الأسرار قبل وبعد التطوير الذي تم في الآونة الأخيرة علي يد الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص وتوابعهما.

دير القديس العظيم

مار جرجس الروماني الذي يبعد مسافة 2 كم من دير الصليب وبني هذا الدير في القرن الرابع الميلادي تقريبًا، ويبعد عن نقادة 10 كم في مواجهة قرية صوص وهو يقع جنوب دير الصليب وشمال دير مار بقطر ويرجع تاريخه إلى ما بين القرن الخامس والسادس الميلادي.

عمارة الدير

بدأ الدير ببناء كنيسة واحدة لصلاة نساك "تيسنتي" واجتماعاتهم حول اللورجيتا، ويتكون من 5 كنائس غير القلالي والملحقات المختلفة، الكنيسة الوسطى لمار جرجس، والشمالية للملاك ميخائيل ثم كنيسة ماريوحنا في الجنوب الغربى، وفي الشمال الغربي لكنيسة ماريوحنا توجد كنيسة السيدة العذراء.

سبب تسمية دير المجمع

يرجع السبب في ذلك إلى أنه كان يقوم بإدارة مجموعة من الأديرة المحيطة بالمنطقة، واحتوائه على مؤنة الأديرة.

وهو مجمع لكنائس على مستوى أديرة الرهبنة فى الصعيد، وهو مجمع لقاء الرهبان في اجتماعاتهم وصلواتهم، وهو مجمع لاحتياجات النساك ومكان خدمتهم الاجتماعية.

يقول الأنبا بيمن، مطران الإيبارشية، إن هذا الدير يعد من أهم الاديرة من حيث الاتساع وفن المعمار وكلا المزيتين فقدتا في عصرنا هذا، لافتًا إلى أن الدير به كنيستان في حالة تهدم واحدة باسم السيدة العذراء والأخرى باسم يوحنا المعمدان أما الكنيسة القائمة الآن فقد شيدت حديثا منذ ما يقرب من 50 عامًا.

أزمة حائط

وفي الجزء الشرقي يوجد سور فاصل بين الجزء الغربي والشرقي باب يؤدي الي كل منهما وهذا الجزء الشرقي يحتوي علي بقايا او اطلال كنيسة ماريوحنا وساقية الدير في الجزء الجنوبي منه بجانب السور الجنوبي ويتضح من طراز مبانيها أنها منذ العصور الأولى للرع هبنة في البرية، وبعض الملحقات الخدمية شمال الكنيسة بجوار السور الشمالي الخاصة بسكن الأب الراهب وخدمات الدير.

وكنيسة مار جرجس تتوسط الجزء الشرقي ولها مدخلان غربي وجنوبي وتتكون من أروقة مقسمة بواسطة 3 صفوف من دعامات صليبية الشكل تحمل فوقها عقود نصف دائرية تقوم عليها القباب ويوجد بالرواق الشمالي حجرة تستخدم كمعمودية والجزء الشرقي على 4 هياكل.

أعمال الترميم

وأشار إلى أنه تمت تلك الأعمال بدعم أساسات الكنائس وهناك ترميم معماري ودقيق كما تم تغيير شبكة الكهرباء وإرجاع أرضية الكنائس الي أصلها القديم وتزرير الشروخ التي بالجدران وتقطيبها وتقوية وتدعيم القباب من الخارج بنفس مادة البناء القديمة وبالنسبة لكنيسة ماريوحنا تم استكمال مباني الكنيسة بنفس مادة البناء القديمة واستكمال بناء قباب الكنيسة طبقًا للأصل الأثري.

مذبح مدور

ويعد المذبح الموجود في هذا الدير من النظام القديم كما في دير المحرق بأسيوط أما باقي المذابح فهي الشكل المربع.

وأوضح الأنبا بيمن، مطران الإيبارشية، أن المذبح الموجود بالدير تم على الطريقة القديمة الدائرية وهو نادر جدًّا ولا يوجد سوى في دير نقادة والآخر في دير المحرق بأسيوط.