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محافظات

مياه قنا: انتهاء 90% من إحلال وتجديد محطة مياه نقادة المدمجة

محطة مياه، فيتو
محطة مياه، فيتو

 صرح  المهندس رجب عرفة خليل أنه تم الانتهاء من 90% من إحلال وتجديد محطة مياه نقادة المدمجة، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 لترا لكل ثانية، والتي تغذي 50 ألف نسمة من أهالي مدينة نقادة وقرية المنشية وبعض قرى الخطارة بمركز نقادة، وتبلغ تكلفة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة المحطة  17 مليون جنيه.

 

مشروعات مياه الشرب

 وأكد رئيس شركة مياه قنا انه يتابع معدلات تنفيذ المشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مدن وقرى المحافظة يوميا، مؤكدا على الشركات المنفذة ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ودفع العمل بكافة المشروعات الجارية وإزالة أي معوقات قد تواجهها لسرعة دخولها لخدمة وتوفير مياه الشرب النقية والوصول بها لكافة القرى والنجوع ونهايات الشبكات.


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