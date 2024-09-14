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لطلاب الدور الثاني، إرشادات مهمة خلال تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2024،
تنسيق الجامعات 2024، فيتو
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تنسيق المرحلة الثالثة، فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت  للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من اليوم السبت الموافق 14/9/2024 حتى يوم الاثنين الموافق 16/9/2024، بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%.

لينك تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة على موقع التنسيق 

ويمكن لطلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق من خلال الرابط التالي هنا 

والعدد المقدر لهؤلاء الطلاب:-

الشعب العلمية: 59705

الشعبة الأدبية: 26495

الإجمالي: 86200

القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات


• يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:
1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي يتم اتباعها لتقليل ظاهرة اغتراب الطلاب.
2. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة، وجاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

 

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.


إدخال رقم الجلوس والرقم السري.


تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.


الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.


ستظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.


يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.


ويمكن للطلاب إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق مكاتب تنسيق القبول بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، بالإضافة إلى إتاحة تسجيل الرغبات من خلال الحاسب الآلي الشخصى للطلاب على مدار الـ 24 ساعة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات. 
 

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