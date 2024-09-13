تنسيق المرحلة الثالثة، فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: منذ قليل، للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة حتى يوم الاثنين الموافق 16/9/2024، بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%.

لينك تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة على موقع التنسيق

ويمكن لطلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق من خلال الرابط التالي هنا

و العدد المقدر لهؤلاء الطلاب:-

الشعب العلمية: 59705

الشعبة الأدبية: 26495

الإجمالي: 86200

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة .



وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

