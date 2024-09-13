كأس الكونفدرالية، إيتوالي فيلانت البوركيني يتعادل سلبيا مع إنييمبا بالشوط الأول

كأس الكونفدرالية، انتهى الشوط الأول من مباراة إيتوال فيلانت البوركيني ضد إنييمبــا النيجيري بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة البوريكينية واجادودو، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

مواجهات دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية

وتقام مباريات ذهاب دور الـ32 على مدار ثلاثة أيام تبدأ غدا الجمعة بأربع مواجهات مثيرة، حيث يلتقي نسواترمان الغاني مع النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، وإيتوال فيلانت من بوركينا فاسو مع إنييمبا النيجيري، وراسينج أبيدجان الإيفواري مع جياراف دي داكار السنغالي، وستيلنيوش الجنوب أفريقي مع فيتا كلوب الكونغولي.

الزمالك ضيفا على الشرطة الكيني

كأس الكونفدرالية، ويحل الزمالك ضيفا على الشرطة الكيني في مباريات بعد غد السبت كما يلتقي في اليوم ذاته كل من بلاك بويز الموزمبيقي مع أوثو دويو الكونغولي، وبروجريسو دي لوندا الأنجولي مع سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي، ودادجي البنيني مع نهضة بركان المغربي، وباينسفيل الليبيري مع الملعب المالي، والملعب التونسي مع اتحاد الجزائر.

المصري مع الهلال



وتختتم مباريات الذهاب في كأس الكونفدرالية يوم الأحد بمواجهات أورابا يونايتد البوتسواني مع ديناموز من زيمبابوي، وأونزي برافوش الأنجولي مع سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي، وروكينزو البوروندي مع الصفاقسي التونسي، وكارا التوجولي مع أسيك ميموزا الإيفواري، والهلال الليبي مع المصري البورسعيدي، وأهلي طرابلس الليبي مع سيمبا التنزاني.