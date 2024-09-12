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رياضة

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

بوبيندزا. فيتو
بوبيندزا. فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور، إن وكلاء اللاعبين سبب فشل صفقة انتقال الجابوني آرون بوبيندزا مهاجم الشباب السعودي الأسبق إلى الزمالك، محذرًا من تكرار نفس السيناريو مع البولندي ميشالاك لاعب أحد السعودي.

وأضاف الغندور:" الوكلاء سبب فشل صفقة بوبيندزا وأنا تحدثت في وقت سابق أن هذا اللاعب لا يصلح للزمالك".

وتابع الغندور:" عقلية بوبيندزا لا تصلح الزمالك وغير ملتزم أخلاقيا".

وتحدث الغندور عن أزمة جديدة علي أبواب الزمالك بسبب صفقتي ميشالاك ومودو بارو قائلًا:" هناك عضو مجلس إدارة يريد ميشالاك وأخر يريد بارو وهناك انقسام حول الصفقتين".

وأكمل الغندور:" جوميز مقتنع بميشالاك والأقرب انضمامه للقلعة البيضاء.

 

محمد بيومي: الاتفاقية الموقعة بين الزمالك وبوبيندزا لا قيمة لها

وقال محمد بيومي خبير اللوائح إن نادي الزمالك لا يمتلك الحق في شكوى بوبيندزا إلا إذا أمتلك توقيع اللاعب على عقد رسمي.

وأضاف بيومي خلال تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" الاتفاقية الموقعة بين الزمالك وبوبيندزا لا قيمة لها ".

وواصل محمد بيومي:"يجب أن يوقع بوبيندزا علي عقد رسمي حتي يتمكن الزمالك من حفظ حقوقه في اللاعب".

وأكمل:" بوبيندزا يحق له التوقيع لنادي غير الزمالك والتوقيع باسمه".

وأكمل:" الزمالك يمتلك بطاقة مؤقته لـ بوبيندزا وليست نهائية".

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