التعاون يتقدم بهدف في مرمى الخليج بالشوط الأول بالدوري السعودي

تقدم فريق التعاون أمام الخليج بهدف دون رد في الشوط الأول في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وجاء هدف التعاون عن طريق موسى بارو في الدقيقة 18 من عمر الشوط.

تشكيل الخليج أمام التعاون

تشكيل التعاون أمام الخليج

غيابات الخليج أمام التعاون

ويعد محمد شريف أبرز اللاعبين الغائبين عن مباراة الخليج والتعاون بسبب الإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والخليج

وتمتلك شبكة قنوات SSC HD حقوق البث لأنها الناقل الحصري للدوري السعودي في الشرق الأوسط، وستبث مباراة الخليج والتعاون في الجولة الثالثة من المنافسة بالتحديد على قناة SSC1 HD.

ويحتل الخليج المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يحتل التعاون المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.