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حوادث

استدعاء شهود العيان في حادث طعن عاطل جاره بسبب لهو الأطفال بالبدرشين

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

أمرت نيابة جنوب الجيزة، باستدعاء شهود العيان في حادث قتل عاطل جاره طعنا بسبب لهو الأطفال في البدرشين، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.


وكشفت التحقيقات الأولية، أن مشاجرة نشبت بين عاطل طرف أول وتباع طرف ثانٍ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، قام خلالها الطرف الأول بالتعدي على الطرف الثاني بسلاح أبيض مطواة محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

 

مقتل شخص في البدرشين

تلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

 

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطل طرف أول وتباع طرف ثان بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، قام خلالها الطرف الأول بالتعدي على الطرف الثاني بسلاح أبيض مطواة محدثا إصابته التي أودت بحياته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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