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رياضة

الثنائي محمد حسن وطارق سامي في افتتاح كأس العالم لكرة الصالات بأوزباكستان

محمد حسن وطارق سامي
محمد حسن وطارق سامي ثنائي التحكيم المصري، فيتو

كرة الصالات، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي فيفا اختيار الثنائى محمد حسن وطارق سامي ضمن الاطقم التحكيمية التي تدير الجولة الأولي من منافسات كأس العالم لكرة الصالات المقامة بأوزباكستان وتحديدا لقاء افتتاح منافسات البطولة بين منتخبي أوزباكستان وهولندا.

طاقم حكام مباراة أوزبكستان وهولندا

ويضم طاقم التحكيم المغربي خالد الهنيش حكم والمصري محمد حسن حكم ثاني والتونسي أيمن كمون حكم ثالث والإماراتي فهد الحوسني حكم ميقاتي والمصري طارق سامي حكم رابع.

ومن المقرر إقامة اللقاء ضمن منافسات الجولة الأولى وتحديدا في افتتاح كأس العالم لكرة الصالات أوزباكستان.

محمد حسن وطارق سامي حكمي كرة الصالات، فيتو

وتعتبر مشاركة الثنائي المصري محمد حسن وطارق سامي في افتتاح منافسات البطولة ليست الأولى في تاريخهم بل سبق لهم المشاركة عدة مرات منذ مشاركتهم في المحافل الدولية الذي تم اختيارهم بها لتمثيل مصر.

فيفا يؤكد ثقته في ثنائي التحكيم المصري

ويعد لقاء أوزباكستان وهولندا من اقوي وأهم المباريات الأقوى والأبرز داخل منافسات البطولة ليقدم الفيفا ثقته في الثنائى المصرى نظرا لأدائهم المتميز وخبراتهم الكبيرة والمتميزة في المحافل الدولية.

موعد مباراة الافتتاح بين أوزبكستان وهولندا

يستقبل ملعب الصالة المغطاة الرئيسية بمدينة طشقند هومو ارينا؛ منافسات الافتتاح في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة يوم السبت ١٤ سبتمبر.

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