تمثال كوكب الشرق الأبرز، بصمات فنية لا تُنسى لنقيب التشكيليين الجديد طارق الكومي (صور)
تصدر اسم النحات طارق الكومي بقوة عقب إعلان فوزه بمقعد نقيب الفنانين التشكيليين فى انتخابات النقابة لعام 2024، وسط حفاوة كبيرة من جانب أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء النقابة بفروعها الثلاثة بالقاهرة والاسكندرية والمنصورة.
ونستعرض أبرز البصمات الفنية للنحات طارق الكومي:
يأتيان بالمرتبة الأولى تمثال سيدة الغناء العربى كوكب الشرق «أم كلثوم» المعروض حاليا بدار الأوبرا والمنصورة، وكذلك تمثال الموسيقار محمد عبد الوهاب المتواجد بدار الأوبرا المصرية.
وتمثال ميدانى ( الحرب والسلام ) المعروض بمدينة شبين الكوم.
كذلك تمثال نماذج للبيت النوبى والبيت الأفريقى الفلاحى بمتحف الطفل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.