السبت 14 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

تمثال كوكب الشرق الأبرز، بصمات فنية لا تُنسى لنقيب التشكيليين الجديد طارق الكومي (صور)

طارق الكومي
طارق الكومي

تصدر اسم النحات طارق الكومي بقوة عقب إعلان فوزه بمقعد نقيب الفنانين التشكيليين فى انتخابات النقابة لعام 2024، وسط حفاوة كبيرة من جانب أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء النقابة بفروعها الثلاثة بالقاهرة والاسكندرية والمنصورة. 

ونستعرض أبرز البصمات الفنية للنحات طارق الكومي: 

يأتيان بالمرتبة الأولى تمثال سيدة الغناء العربى كوكب الشرق «أم كلثوم» المعروض حاليا بدار الأوبرا والمنصورة، وكذلك  تمثال الموسيقار محمد عبد الوهاب المتواجد بدار الأوبرا المصرية. 


وتمثال ميدانى ( الحرب والسلام ) المعروض بمدينة شبين الكوم.


كذلك تمثال  نماذج للبيت النوبى والبيت الأفريقى الفلاحى بمتحف الطفل.
 

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الموسيقار محمد عبد الوهاب سيدة الغناء العربي سيدة الغناء العربي أم كلثوم موسيقار محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب

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