غياب محمد شريف، التشكيل الرسمي لمباراة الخليج والتعاون بالدوري السعودي

أعلن الجهازان الفنيان لمباراة الخليج والتعاون التشكيل الرسمي للمباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

تشكيل الخليج أمام التعاون

تشكيل التعاون أمام الخليج

غيابات الخليج أمام التعاون

ويعد محمد شريف أبرز اللاعبين الغائبين عن مباراة الخليج والتعاون بسبب الإصابة.

موعد مباراة الخليج والتعاون في الدوري السعودي

يبحث الجماهير عن موعد انطلاق مباراة التعاون والخليج في الدوري السعودي، وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الحالي.

وتنطلق المباراة التي تجمع بين التعاون والخليج اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والخليج

تمتلك شبكة قنوات SSC HD حقوق البث لأنها الناقل الحصري للدوري السعودي في الشرق الأوسط، وستبث مباراة الخليج والتعاون في الجولة الثالثة من المنافسة بالتحديد على قناة SSC1 HD.

ويحتل الخليج المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يحتل التعاون المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.