الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غياب محمد شريف، التشكيل الرسمي لمباراة الخليج والتعاون بالدوري السعودي

فريق الخليج،فيتو
فريق الخليج،فيتو

أعلن الجهازان الفنيان لمباراة الخليج والتعاون التشكيل الرسمي للمباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

تشكيل الخليج أمام التعاون 

تشكيل التعاون أمام الخليج

غيابات الخليج أمام التعاون 

ويعد محمد شريف أبرز اللاعبين الغائبين عن مباراة الخليج والتعاون بسبب الإصابة.

موعد مباراة الخليج والتعاون في الدوري السعودي

يبحث الجماهير عن موعد انطلاق مباراة التعاون والخليج في الدوري السعودي، وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الحالي.

وتنطلق المباراة التي تجمع بين التعاون والخليج اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والخليج

تمتلك شبكة قنوات SSC HD حقوق البث لأنها الناقل الحصري للدوري السعودي في الشرق الأوسط، وستبث مباراة الخليج والتعاون في الجولة الثالثة من المنافسة بالتحديد على قناة SSC1 HD.

ويحتل الخليج المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط، بينما يحتل التعاون المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري السعودي الخليج والتعاون مباراة الخليج والتعاون محمد شريف

مواد متعلقة

بعثة الأهلي تطير لكينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا (فيديو وصور)

بالأسماء، قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني

موقف عمر كمال من المشاركة مع الأهلي أمام جورماهيا الكيني

خطة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قبل غلق الميركاتو الصيفي

بعد استبعاده من رحلة كينيا، موعد مشاركة أشرف داري في المباريات مع الأهلي

رباعي الشباب ينضم لقائمة الأهلي الأفريقية

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة أشرف داري

الأعلى في تاريخ القلعة الحمراء، تفاصيل عقد محمد الشناوي الجديد مع الأهلي

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

مصدر أمني يكشف حقيقة احتجاز شخص وإجباره على تطليق زوجته بقسم ساحل سليم

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية