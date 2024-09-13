غلق باب التصويت على مقعد نقيب "التشكيليين" ومؤشرات أولية بتقدم «الكومي»

أغلق قبل قليل عملية التصويت على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين الجديد التى أجريت على مدار ساعات اليوم الجمعة.

وتم التصويت في انتخابات الإعادة على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين بالقاهرة والإسكندرية والمنصورة.

انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين

ورصدت “فيتو” عملية التصويت داخل مقر نقابة الفنانين التشكيليين بدار الأوبرا المصرية، وذلك عقب اكتمال النصاب القانوني.

وأجريت المنافسة والإعادة على منصب النقيب بين الفنان النحات طارق الكومي والمهندسة مرفت مرسى... وسط مؤشرات أولية بتقدم النحات طارق الكومي.

أما عن الفائزين من أعضاء المجلس بالشعب الخمسة فهم:

ديكور:

حسين النبوي

طلعت أحمد

إيمان البابلي

جرافيك:

أسماء الدسوقي

أشرف عبد الفتاح

تغريد حمدنا الله

نحت:

إيهاب الطوخي

رمضان خميس

هشام عبد المعطي

تصوير:

مرفت هلال

شريف محمد

محمد الصبان

خزف:

خالد عبده

أحمد عبد الكريم

ماجد نعمان