كرة اليد، منتخب الشباب يواجه ليبيا في ربع نهائي بطولة إفريقيا

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد شباب مواليد 2004 بقيادة طارق محروس المدير الفني مواجهة قوية يوم الجمعة المقبل، أمام منتخب ليبيا في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في تونس.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى الدور ربع النهائي بعد تصدر ترتيب المجموعة الأولى بالفوز في مبارياته الثلاثة.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على منتخبات مالي وغينيا والمغرب في دور المجموعات ليتأهل للدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.