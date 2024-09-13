الجمعة 13 سبتمبر 2024
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محافظات

5000 فرصة عمل للشباب بملتقي توظيف البحيرة الثلاثاء القادم

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

اعلن جهاز شباب الخريجين، عن اقامة ملتقى توظيفي لتشغيل شباب الخريجين جميع المؤهلات الدراسية وبدون من أبناء محافظة البحيرة وذلك بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثماري، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.
 

فرصة عمل حقيقية في العديد من المجالات المختلفة لأبناء المحافظة


حيث يشارك بالملتقي 25 شركة تتيح اكثر من 5000 فرصة عمل حقيقية في العديد من المجالات المختلفة لأبناء المحافظة من سن 18 سنة حتى 55 سنة،وذلك يوم الثلاثاء القادم، ولمدة يوم واحد بقاعة فندق دمنهور السياحي من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

ركن خاص بمعرض الكتاب بالملتقى التوظيفي

كما تم تخصيص جناح على هامش الملتقى لتوفير وطرح كافة منتجات المرأة والتي تم تدريبهن من خلال المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، بالإضافة إلى ركن خاص بمعرض الكتاب.

 

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