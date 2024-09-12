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أخبار مصر

وزير البترول يعين متحدثا رسميا للوزارة ورئيسا للإدارة المركزية ونائبا لشركة إيجاس

المهندس كريم بدوي،فيتو
المهندس كريم بدوي،فيتو
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أصدر المهندس  كريم بدوي  وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت رئيسًا لإدارة مركزية ومتحدثًا رسميًا للوزارة ونائبًا للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

وشملت الحركة المهندس  معتز أحمد عاطف حسن  رئيسًا للإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي للوزارة.

والمهندس  علاء عادل عباس السيد حجر  خبير بمستوى نائب رئيس شركة مع إشرافه على المكتب الفني والمشروعات الخاصة وسلامة العمليات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

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البترول والثروة المعدنية الشركة المصرية القابضة للغازات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية

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