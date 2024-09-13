استجابة للمواطنين، مرور سوهاج يشدد على وضع ملصق الأجرة على "التاكسي"

بتوجيهات اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج، والعميد محمد عبد العزيز مدير إدارة المرور بالمحافظة، والعقيد محمود الزارع وكيل إدارة المرور، قام مرور سوهاج بحملة اليوم وذلك بوضع ملصق بالأجرة على كافة وسائل المواصلات الداخلية بالمحافظة خاصة تاكسي الأجرة.

مدير الأمن يشدد على وضع ملصق بالأجرة على التاكسي لمنع المشادات

وأكد اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج، استمرارية الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وعدم مخالفة السائقين إلى اللوائح والقوانين خاصة المواصلات الداخلية وأبرزها تاكسي الأجرة الذى تسبب فى عدد من المشادات خلال الفترة الأخيرة بسبب الأجرة المبالغ فيها

التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لعودة الانضباط

يأتى ذلك فى إطار تكثيف جهود مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء صبرى عزب مدير الأمن وتوجيهات العميد محمد عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للمرور لعودة الأمن والانضباط للشارع بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين