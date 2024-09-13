الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رغم أنه قاصر، هكذا فعل ريال مدريد لتحصين جوهرته الجديدة

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد اقترب من تحصين أحد جواهره، لحمايته من مطامع باقي الأندية، عبر منحه عقدًا يبقيه داخل النادي لفترة طويلة.

 

ووفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النادي الملكي توصل لاتفاق مع لاعبه الشاب جوان مارتينيز، بشأن توقيعه على عقد احترافي.

وأفادت بأن ملف صاحب الـ 17 عامًا كأن من أولويات بطل إسبانيا وأوروبا مؤخرًا، لذا تحرك النادي من أجل حسمه بسرعة كجزء من عملية الحماية له.


ووصفت الصحيفة المدافع الشاب ب"الجوهرة الجديدة"، مما دفع ريال مدريد للتفاوض معه قبل شهر واحد، وهو ما قابله اللعب بإبداء رغبته في النجاح بقميص الميرينجي خلال السنوات المقبلة.

هذا رغم طرق عدة أندية باب اللاعب الشاب مؤخرا، لإقناعه بالانتقال إليها، قبل أن يحصنه ريال مدريد بهذا الاتفاق.

وبما أن خوان مارتينيز قاصر، فلا يمكن لريال مدريد سوى حماية اللاعب وتحسين وضعه هذا الموسم حتى يبلغ 18 عاما في 20 أغسطس 2025.

بعد ذلك، سيتعين على الطرفين الجلوس مرة أخرى لتوقيع عقد جديد، أكثر شمولًا، لكن النادي ووكيل اللاعب وضعها بالفعل لذلك العقد، الذي سيربطه بمدريد لعدة سنوات، مما سيسمح للريال بحمايته بشكل نهائي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نادي ريال مدريد ريال مدريد جوان مارتينيز مارتينيز اسبانيا

مواد متعلقة

أزمات تحاصر ريال مدريد قبل عودة الدوري الإسباني

كريستيانو رونالدو ضمن القائمة، أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

مصدر مسئول يكشف حقيقة إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية

تجدد أزمة الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها في الشرقية، ومحامي نداء: الزوج خدعنا وهرب

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

تواصل أعمال رفع أنقاض عقار شبرا المنكوب واستمرار إخلاء العقارات المجاورة (صور)

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

حالات الجمع بين معاشين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية