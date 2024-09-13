رغم أنه قاصر، هكذا فعل ريال مدريد لتحصين جوهرته الجديدة

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد اقترب من تحصين أحد جواهره، لحمايته من مطامع باقي الأندية، عبر منحه عقدًا يبقيه داخل النادي لفترة طويلة.

ووفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النادي الملكي توصل لاتفاق مع لاعبه الشاب جوان مارتينيز، بشأن توقيعه على عقد احترافي.

وأفادت بأن ملف صاحب الـ 17 عامًا كأن من أولويات بطل إسبانيا وأوروبا مؤخرًا، لذا تحرك النادي من أجل حسمه بسرعة كجزء من عملية الحماية له.



ووصفت الصحيفة المدافع الشاب ب"الجوهرة الجديدة"، مما دفع ريال مدريد للتفاوض معه قبل شهر واحد، وهو ما قابله اللعب بإبداء رغبته في النجاح بقميص الميرينجي خلال السنوات المقبلة.

هذا رغم طرق عدة أندية باب اللاعب الشاب مؤخرا، لإقناعه بالانتقال إليها، قبل أن يحصنه ريال مدريد بهذا الاتفاق.

وبما أن خوان مارتينيز قاصر، فلا يمكن لريال مدريد سوى حماية اللاعب وتحسين وضعه هذا الموسم حتى يبلغ 18 عاما في 20 أغسطس 2025.

بعد ذلك، سيتعين على الطرفين الجلوس مرة أخرى لتوقيع عقد جديد، أكثر شمولًا، لكن النادي ووكيل اللاعب وضعها بالفعل لذلك العقد، الذي سيربطه بمدريد لعدة سنوات، مما سيسمح للريال بحمايته بشكل نهائي.