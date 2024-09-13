الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شاهد كواليس تصوير مسلسل زمالك بولاق لـ باسم سمرة وخالد الصاوي

كواليس مسلسل زمالك
كواليس مسلسل زمالك بولاق، فيتو

يواصل أبطال مسلسل زمالك بولاق بطولة باسم سمرة وخالد الصاوي، تصوير مشاهد العمل على قدم وساق للانتهاء من تصويره خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه على شاشات القنوات الفضائية قريبا، من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.

موعد عرض مسلسل زمالك بولاق 

وقال وليد حجاجي منتج العمل، إن أبطال المسلسل أوشكوا على الانتهاء من تصويره، حيث لا يتقى سوى أربع أسابيع، ليدخل بعدها في المراحل النهائية من مونتاج وغيرها لعرضه عبر الفضائيات والمنصات الإلكترونية مؤكدا أن المسلسل يحمل العديد من المفاجأت للمشاهدين.

ونشر حجاجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الصور الأولى من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها، قائلا: "الصور الأولى من مسلسل زمالك بولاق للنجوم باسم سمرة وخالد الصاوي وعبير صبري وانتصار وفراس سعيد وميمى جمال، انتظروا مفاجأت كتير قريبا".

مسلسل زمالك بولاق 

يشار إلى أن أحداث مسلسل زمالك بولاق، تدور في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق، حول شقيقين وهما خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان يتقابلان للمرة الأولى منذ ولادتهما، حيث يعيش خالد الصاوي في الزمالك بينهما يعيش باسم سمرة في بولاق والصدفة تجمعهما معًا بعد 50 عامًا بعد أن كلا منهما عاش ظروف ومواقف بمفرده بعيدًا عن شقيقه.

أبطال مسلسل زمالك بولاق

ومسلسل زمالك بولاق، يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم: باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، انتصار، ميمى جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجى، إسماعيل فرغلي، محمد منصور، أسامة أبو العطا، لبنى عزت، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، شاهيستا، ومن تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل زمالك بولاق أبطال مسلسل زمالك بولاق زمالك بولاق باسم سمرة خالد الصاوي

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية