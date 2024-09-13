شاهد كواليس تصوير مسلسل زمالك بولاق لـ باسم سمرة وخالد الصاوي

يواصل أبطال مسلسل زمالك بولاق بطولة باسم سمرة وخالد الصاوي، تصوير مشاهد العمل على قدم وساق للانتهاء من تصويره خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه على شاشات القنوات الفضائية قريبا، من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.

موعد عرض مسلسل زمالك بولاق

وقال وليد حجاجي منتج العمل، إن أبطال المسلسل أوشكوا على الانتهاء من تصويره، حيث لا يتقى سوى أربع أسابيع، ليدخل بعدها في المراحل النهائية من مونتاج وغيرها لعرضه عبر الفضائيات والمنصات الإلكترونية مؤكدا أن المسلسل يحمل العديد من المفاجأت للمشاهدين.

ونشر حجاجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الصور الأولى من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها، قائلا: "الصور الأولى من مسلسل زمالك بولاق للنجوم باسم سمرة وخالد الصاوي وعبير صبري وانتصار وفراس سعيد وميمى جمال، انتظروا مفاجأت كتير قريبا".

مسلسل زمالك بولاق

يشار إلى أن أحداث مسلسل زمالك بولاق، تدور في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق، حول شقيقين وهما خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان يتقابلان للمرة الأولى منذ ولادتهما، حيث يعيش خالد الصاوي في الزمالك بينهما يعيش باسم سمرة في بولاق والصدفة تجمعهما معًا بعد 50 عامًا بعد أن كلا منهما عاش ظروف ومواقف بمفرده بعيدًا عن شقيقه.

أبطال مسلسل زمالك بولاق

ومسلسل زمالك بولاق، يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم: باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، انتصار، ميمى جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجى، إسماعيل فرغلي، محمد منصور، أسامة أبو العطا، لبنى عزت، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، شاهيستا، ومن تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.