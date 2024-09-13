الجمعة 13 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

النقل تبرز أهم مميزات ميناء أكتوبر الجاف

ميناء أكتوبر الجاف
ميناء أكتوبر الجاف

 نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، فيديو جديدا عن دور ميناء أكتوبر الجاف في تسهيل حركة التجارة الداخلية، وتخفيف الضغط على الموانئ البحرية، من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين. 

الميناء مربوط بكل موانئ مصر عبر السكة الحديد

 

موقع استراتيچي في قلب المناطق الصناعية في مصر

 

إجراءات جمركية بأسرع وقت

 

أهمية ميناء أكتوبر الجاف في تيسير حركة التجارة 

 يتيح ميناء أكتوبر الجاف تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع.

 

 كما يعمل على تخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها ويساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

أول ميناء جاف في مصر

 ويعد ميناء أكتوبر الجاف أول ميناء جاف في مصر، ويعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص حيث يشارك في متابعة تشغيله الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من وزارة النقل، بالإضافة إلى شركة ميناء أكتوبر الجاف، والتي تأتي بتحالف بين شركتي السويدي إلكتريك، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة دي بي شنكر العالمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر.

 

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