1000 متسابق من 40 جنسية يشاركون في ماراثون دعم مستشفى مجدي يعقوب (صور)
انطلق صباح اليوم الجمعة ماراثون دعم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بمشاركة ألف متسابق من 40 جنسية مختلفة لمسافات 5 و10 كيلومترات، بالإضافة إلى فئة “3” كيلومترات للمرح.
وتخضع مسافات الـ 10 و5 كيلو لنظام القياس الاحترافي "MyLaps"، وهو النظام المستخدم في السباقات العالمية والأوليمبية، بهدف تقديم تجربة أداء فريدة تجمع بين المرح والتحدي، لتكون تجربة ممتعة لجميع المشاركين بمختلف الأعمار والقدرات.
ويتم تخصيص جزء من عائدات السباق لدعم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بهدف استكمال مركز مجدي يعقوب للقلب بالقاهرة، والذي من المتوقع أن يخدم أكثر من 120,000 مريض سنويًا، بالإضافة إلى إجراء 12,000 عملية قلب مفتوح.
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