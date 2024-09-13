الإسكان تبحث مع التخطيط آليات التمويل لبعض المشروعات القومية

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة نهاد مرسي، والدكتورة غدير حجازي، والدكتور جميل حلمي، مساعدى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف بحث أفضل آليات التمويل لبعض المشروعات القومية بالتعاون مع شركاء التنمية مع الاستفادة من التجارب السابقة لتنفيذ المشروعات بالقطاع، وذلك بحضور المهندس محمد معوض، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان.

وخلال الاجتماع، عرض ممثلو وحدة إدارة المشروعات PMU ما تم إنجازه بالمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة (SRSSP) والقائم على النتائج (P for R)، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وتم تحقيق كافة مستهدفات المرحلة الأولى، مع تحقيق وفر تمويلي يتم به حاليًا تنفيذ بعض المشروعات التي تسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي في المحافظات المستهدفة (الدقهلية - الشرقية - البحيرة)، كما تم عرض الوضع الراهن لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الآسيوي لإعادة الاعمار والتنمية.



وأوضح الدكتور سيد اسماعيل، أهمية الدور الذى ساهم فيه شركاء التنمية من خلال الآليات التمويلية المختلفة خاصة في تمويل المعدات الكهروميكانيكية، والإستفادة من الخبرات المختلفة في تنفيذ المشروعات وفقًا للتوقيتات المقررة، مؤكدًا أن الدولة ماضية وستستمر في توطين صناعة المعدات الكهروميكانيكية اللازمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأفاد مساعدو وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأنه جارٍ دراسة كل المقترحات التمويلية المطروحة، واستحداث آليات جديدة بما يخدم رؤية مصر 2030، مع الأخذ في الاعتبار ترشيد الإنفاق وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات، وفقًا للتكليفات الصادرة في هذا الشأن بغرض متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والإعداد الجيد للمشروعات المخطط تنفيذها مستقبلًا بالتعاون مع شركاء التنمية.

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