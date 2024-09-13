تفوق على الكبار، مدرب برايتون الأفضل في الدوري الإنجليزي بشهر أغسطس

الدوري الإنجليزي، فاز فابيان هورزلر المدير الفني لفريق برايتون بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج لشهر أغسطس من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم مدرب برايتون الجائزة بعد تفوقه على كل من بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وآرني سلوت مدرب ليفربول وميكيل ارتيتا مدرب ارسنال.

كما كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أغسطس 2024.

وكان الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قد انطلق منتصف شهر أغسطس المنقضي، حيث أُقيمت 3 جولات من المسابقة حتى الآن.

هالاند يتفوق على محمد صلاح

وفاز النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أغسطس 2024.

وحصد هالاند الجائزة بعد بداية مميزة شهدت تسجيله 7 أهداف في 3 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في أول ثلاث مباريات لفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم واحد.

ونجح المهاجم الدولي النرويجي البالغ من العمر 24 عامًا في الفوز بالجائزة للمرة الثالثة بعد أن فاز بها أيضًا في أغسطس 2022 وأبريل 2023.

وسجل هالاند ثلاثة أهداف في شباك كل من إيبسويتش تاون ووست هام يونايتد، بالإضافة إلى هدف في مباراة تشيلسي مما ساعد مانشستر سيتي على بدء الموسم بثلاث انتصارات من ثلاث مباريات.