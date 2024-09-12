هالاند في الصدارة، محمد صلاح يغيب عن سباق الأسرع بـ البريميرليج
تصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، قائمة سباق السرعة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بداية موسم 2024-2025.
أسرع لاعبي البريميرليج
ونشرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، تقريرًا عن أسرع لاعبي البريميرليج في مستهل الموسم الحالي.
وجاء هالاند على رأس القائمة بسرعة بلغت 35.74 كم/ ساعة، متفوقًا على الألماني تيمو فيرنر مهاجم توتنهام، الذي سجل سرعة قصوى وصلت إلى 35.69 كم/ ساعة.
وفي المركز الثالث، حل الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد، بسرعة بلغت 35.48 كم/ ساعة، متقدما على الإنجليزي كاميرون آرتشر لاعب ساوثهامبتون، الذي وصلت سرعته إلى 34.47 كم/ ساعة.
وفي المركز الخامس، ظهر اسم الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، بسرعة بلغت 35.35 كم/ ساعة.
وخلت قائمة 10 الأوائل من اسم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، فيما ضمت يرسون موسكويرا، ميكي فان دي فين، أنتوني روبنسون، سون هيونج مين وجابرييل مارتينيلي.
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