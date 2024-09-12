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رياضة

هالاند في الصدارة، محمد صلاح يغيب عن سباق الأسرع بـ البريميرليج

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

تصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، قائمة سباق السرعة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بداية موسم 2024-2025.

 

أسرع لاعبي البريميرليج

ونشرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، تقريرًا عن أسرع لاعبي البريميرليج في مستهل الموسم الحالي.

وجاء هالاند على رأس القائمة بسرعة بلغت 35.74 كم/ ساعة، متفوقًا على الألماني تيمو فيرنر مهاجم توتنهام، الذي سجل سرعة قصوى وصلت إلى 35.69 كم/ ساعة.

وفي المركز الثالث، حل الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد، بسرعة بلغت 35.48 كم/ ساعة، متقدما على الإنجليزي كاميرون آرتشر لاعب ساوثهامبتون، الذي وصلت سرعته إلى 34.47 كم/ ساعة.

وفي المركز الخامس، ظهر اسم الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، بسرعة بلغت 35.35 كم/ ساعة.

وخلت قائمة 10 الأوائل من اسم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، فيما ضمت يرسون موسكويرا، ميكي فان دي فين، أنتوني روبنسون، سون هيونج مين وجابرييل مارتينيلي.

 

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