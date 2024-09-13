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ثقافة وفنون

استمرار توافد أعضاء الجمعية العمومية بالمنصورة لاختيار نقيب التشكيليين (صور)

انتخابات التشكيليين.
انتخابات التشكيليين. فيتو

يستمر التوافد حاليا بنقابة الفنانين التشكيليين فرع المنصورة بمشاركة الأمين العام للنقابة الفنان أسامة فرج، على انتخابات الإعادة على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين. 


بين الفنان النحات طارق الكومي المرشح برقم، والمهندسة ميرفت مرسي المرشحة لرقم  2. فيما يستمر توافد الفنانين لانتخاب النقيب بفروع النقابة بالقاهرة والإسكندرية. 

ويستمر الانتخاب حتى الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة. 

الفائزين بأعضاء مجلس نقابة الفنانين التشكيليين

سبق وأجريت الانتخابات فى يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس الماضي والتي نتج عنها فوز أعضاء مجلس نقابة الفنانين التشكيليين بشعبها الخمسة، ليكونوا كالآتي: 

 

شعبة الديكور

  • حسين النبوي
  • طلعت أحمد
  • إيمان البابلي

شعبة الجرافيك

  • أسماء الدسوقي
  • اشرف عبد الفتاح
  • تغريد حمدنا الله

شعبة النحت

  • إيهاب الطوخي
  • رمضان خميس
  • هشام عبد المعطي

شعبة التصوير

  • ميرفت هلال
  • شريف محمد
  • محمد الصبان

شعبة الخزف

  • خالد عبده
  • احمد عبد الكريم
  • ماجد نعمان

إعادة الاقتراع على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين

لم تنتج الانتخابات الأولى عن فوز ايًا من المرشحين على منصب نقيب الفنانين التشكيليين وهذا لعدم حصول ايًا منهم على النسبة المقررة وفقًا للقانون وهى 50% + 1 من إجمالي الأعضاء الحاضرين، حيث حصل طارق شعبان الكومى على 201 صوتًا، بينما حصلت مرفت مرسي على 161 صوتًا من إجمالي 593 عضوًا حاضرًا. 

والذي ترتب عليه إعادة الانتخاب على مقعد النقيب مرة أخرى بين الفنانين طارق الكومي ومرفت مرسي، اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري بثلاث من مقرات النقابة. 

 

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