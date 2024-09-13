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ثقافة وفنون

إيرادات الأفلام أمس، "عاشق" في الصدارة و"إكس مراتي"بالمركز الثانى

فيلم عاشق، فيتو
فيلم عاشق، فيتو

 تصدر فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، أمس الخميس، إيرادات شباك تذاكر دور العرض المصرية، فيما حل فيلم “إكس مراتي” بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح في المركز الثاني، فيما جاء فيلم “ولا رزق 3” في المركز الثالث. 

إيرادات الأفلام أمس الخميس 

وجاءت إيرادات الأفلام بدور العرض السينمائي أمس كالتالي: 

فيلم عاشق.. مليون و375 ألف جنيه. 

فيلم إكس مراتي.. 610 آلاف جنيه. 

فيلم ولاد رزق 3.. 154 ألف جنيه. 

فيلم اللعب مع العيال.. 115 ألف جنيه. 

فيلم عصابة الماكس.. 39 ألف جنيه.  

فيلم عاشق 

وفيلم عاشق من بطولة الفنان أحمد حاتم، الفنانة أسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح.

فيم إكس مراتي

أما فيلم “إكس مراتي” بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، وهشام ماجد، ومن إخراج معتز التوني وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

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