محافظة الجيزة تناشد أهالي الحوامدية لتخزين المياه قبل انقطاعها

أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم قطع المياه عن مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها لمدة 10 ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر حتى الساعة الثامنة صباح غد السبت الموافق 14 سبتمبر، وذلك لأعمال صيانة ضرورية.

وناشدت محافظة الجيزة أهالي الحوامدية والقرى التابعة لها بتخزين كمية كافية من المياه للاستخدام خلال فترة الانقطاع.

وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب انتهاء الإصلاح.



ووجه المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بالتواجد والمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركة المنفذة، لافتا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.