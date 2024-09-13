الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدير باريس سان جيرمان: نعمل على تجديد عقد دوناروما

دوناروما
دوناروما

تحدث لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبل الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق.

قال لويس كامبوس في تصريحات صحفية، إن بالفعل النادي مهتم ببقاء جيانلويجي دوناروما في النادي، وإنهم يريدون تجديد عقد الحارس الإيطالي ليستمر سنوات أخرى داخل باريس سان جيرمان.

وانضم جيانلويجي دوناروما إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان في صيف 2021 بشكل مجاني، وذلك بعد نهاية عقده مع فريق ميلان الإيطالي.

وينتهي عقد جيانلويجي دوناروما مع نادي باريس سان جيرمان في يونيو 2026، أي يتبقى له موسمان في عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

ولعب دوناروما مع فريق باريس سان جيرمان هذا الموسم 3 مباريات بمسابقة الدوري الفرنسي، وحقق الفريق الانتصار خلال الثلاث مباريات.

أرقام جيانلويجي دوناروما مع باريس سان جيرمان 
خاض جيانلويجي دوناروما مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منذ انتقاله للنادي 114 مباراة بجميع المسابقات على مدار 3 مواسم كاملة، باستثناء الموسم الحالي الذي بدأ منذ فترة قصيرة.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي لبناء فريق جديد خلال الموسم الحالي، خاصة بعد رحيل العديد من النجوم عن صفوف النادي في الفترة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كامبوس لويس كامبوس باريس سان جيرمان الفرنسي

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الثالثة

باريس سان جيرمان يضرب ليل بثلاثية ويتصدر الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

كريم فهمي هجاص شوية ونيللي كريم مثقفة، أحمد فهمي يكشف رأيه في زملائه (فيديو)

مصدر أمني يكشف حقيقة احتجاز شخص وإجباره على تطليق زوجته بقسم ساحل سليم

ads

منوعات

المزيد

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

رصد توهج شديد على الشمس واشتداد العاصفة المغناطيسية على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية