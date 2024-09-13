مدير باريس سان جيرمان: نعمل على تجديد عقد دوناروما

تحدث لويس كامبوس، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبل الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق.

قال لويس كامبوس في تصريحات صحفية، إن بالفعل النادي مهتم ببقاء جيانلويجي دوناروما في النادي، وإنهم يريدون تجديد عقد الحارس الإيطالي ليستمر سنوات أخرى داخل باريس سان جيرمان.

وانضم جيانلويجي دوناروما إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان في صيف 2021 بشكل مجاني، وذلك بعد نهاية عقده مع فريق ميلان الإيطالي.

وينتهي عقد جيانلويجي دوناروما مع نادي باريس سان جيرمان في يونيو 2026، أي يتبقى له موسمان في عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

ولعب دوناروما مع فريق باريس سان جيرمان هذا الموسم 3 مباريات بمسابقة الدوري الفرنسي، وحقق الفريق الانتصار خلال الثلاث مباريات.

أرقام جيانلويجي دوناروما مع باريس سان جيرمان

خاض جيانلويجي دوناروما مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منذ انتقاله للنادي 114 مباراة بجميع المسابقات على مدار 3 مواسم كاملة، باستثناء الموسم الحالي الذي بدأ منذ فترة قصيرة.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي لبناء فريق جديد خلال الموسم الحالي، خاصة بعد رحيل العديد من النجوم عن صفوف النادي في الفترة الماضية.