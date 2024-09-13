الليلة، قناة MBC مصر تنقل حفل أنغام في جدة
تنقل شاشة "MBC مصر" "الليلة" في تمام العاشرة مساء على الهواء من مدينة جدة، الحفل الذي تُحييه النجمة أنغام..
حفل أنغام فى جدة
ومن المقرر أن تقدم أنغام أثناء خلاله مُختارات من أبرز أعمالها الغنائية التي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور، ضمن حفلات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، يُقام الحفل على مسرح عبادي الجوهر.
يُعرض حفل النجمة "أنغام صوت مصر" على " MBCمصر" الجمعة 13 سبتمبر 2024 الساعة 10:00 مساءً.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.