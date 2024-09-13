الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الليلة، قناة MBC مصر تنقل حفل أنغام في جدة

أنغام. فيتو
أنغام. فيتو

 تنقل شاشة "MBC مصر" "الليلة" في تمام العاشرة مساء على الهواء من مدينة جدة، الحفل الذي تُحييه النجمة أنغام..

حفل أنغام فى جدة 

 ومن المقرر أن تقدم أنغام أثناء خلاله مُختارات من أبرز أعمالها الغنائية التي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور، ضمن حفلات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، يُقام الحفل على مسرح عبادي الجوهر.

يُعرض حفل النجمة "أنغام صوت مصر" على " MBCمصر" الجمعة 13 سبتمبر 2024 الساعة 10:00 مساءً.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية MBCمصر حفلات موسم جدة حفل انغام في جدة عبادي الجوهر حفل أنغام مسرح عبادي الجوهر موسم جدة

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

كريم فهمي هجاص شوية ونيللي كريم مثقفة، أحمد فهمي يكشف رأيه في زملائه (فيديو)

مصدر أمني يكشف حقيقة احتجاز شخص وإجباره على تطليق زوجته بقسم ساحل سليم

منوعات

المزيد

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

رصد توهج شديد على الشمس واشتداد العاصفة المغناطيسية على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية