الليلة، قناة MBC مصر تنقل حفل أنغام في جدة

تنقل شاشة "MBC مصر" "الليلة" في تمام العاشرة مساء على الهواء من مدينة جدة، الحفل الذي تُحييه النجمة أنغام..

حفل أنغام فى جدة

ومن المقرر أن تقدم أنغام أثناء خلاله مُختارات من أبرز أعمالها الغنائية التي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور، ضمن حفلات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، يُقام الحفل على مسرح عبادي الجوهر.

يُعرض حفل النجمة "أنغام صوت مصر" على " MBCمصر" الجمعة 13 سبتمبر 2024 الساعة 10:00 مساءً.