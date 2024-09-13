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ثقافة وفنون

دينا الشربيني وشريف سلامة يدخلان ديكور كامل العدد 3 في هذا الموعد

دينا الشربيني وشريف
دينا الشربيني وشريف سلامة، فيتو

يدخل النجمان شريف سلامة ودينا الشربيني ديكور الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد منتصف أكتوبر القادم، بعد التجهيزات اللازمة له والتي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية.

وسوف يتم إضافة بعض القصص الجديدة خلال أحداث العمل، الذي يقوم ببطولته كل من دينا الشربيني وشريف سلامة، ومن المفترض عرض الموسم الثالث من المسلسل العائلي في رمضان 2025.
 

مسلسل كامل العدد 3

وتدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

كما يشترك فى بطولة “كامل العدد” كل من؛ إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.

 

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